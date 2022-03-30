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Pandemia

Covid-19: ES registra 14.334 mortes e 1.038.919 casos confirmados

Estado contabilizou um óbito e 352 contaminações em 24 horas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (30) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2022 às 17:59

Publicado em 30 de Março de 2022 às 17:59

Espírito Santo chegou ao total de 14.334 mortes e 1.038.919 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, um óbito foi registrado. O número de contaminados aumentou em 352, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (30) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.080
  2. Vila Velha: 115.825
  3. Vitória: 107.874
  4. Cariacica: 81.165
  5. Linhares: 50.318
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.308
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.857
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.475
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.169
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.837
Até esta quarta-feira, mais de 3,5 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 996.601, com 1.246 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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