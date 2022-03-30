Covid-19: ES registra 14.334 mortes e 1.038.919 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.334 mortes e 1.038.919 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, um óbito foi registrado. O número de contaminados aumentou em 352, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (30) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.080
- Vila Velha: 115.825
- Vitória: 107.874
- Cariacica: 81.165
- Linhares: 50.318
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.308
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.857
- Jardim da Penha (Vitória): 10.475
- Itapuã (Vila Velha): 8.169
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.837
Até esta quarta-feira, mais de 3,5 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 996.601, com 1.246 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.