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Pandemia

Covid-19: ES registra 14.329 mortes e 1.037.963 casos confirmados

Espírito Santo contabilizou seis óbitos e 590 contaminações em 24 horas pela doença, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (28) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2022 às 17:58

Publicado em 28 de Março de 2022 às 17:58

Espírito Santo chegou ao total de 14.329 mortes e 1.037.963 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, seis óbitos foram registrados. O número de contaminados aumentou em 590, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (28) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 120.944
  2. Vila Velha: 115.642
  3. Vitória: 107.741
  4. Cariacica: 81.123
  5. Linhares: 50.307
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.275
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.824
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.458
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.141
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.826
Até esta segunda-feira, mais de 3,49 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 993.659, com 1.474 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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