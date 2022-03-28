Covid-19: ES registra 14.329 mortes e 1.037.963 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.329 mortes e 1.037.963 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, seis óbitos foram registrados. O número de contaminados aumentou em 590, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (28) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 120.944
- Vila Velha: 115.642
- Vitória: 107.741
- Cariacica: 81.123
- Linhares: 50.307
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.275
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.824
- Jardim da Penha (Vitória): 10.458
- Itapuã (Vila Velha): 8.141
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.826
Até esta segunda-feira, mais de 3,49 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 993.659, com 1.474 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.