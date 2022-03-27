Covid-19: ES registra 14.323 mortes e 1.037.373 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.323 mortes e 1.037.373 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, nenhum óbito foi registrado. O número de contaminados aumentou em 287, conforme dados divulgados neste domingo (27) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 120.877
- Vila Velha: 115.514
- Vitória: 107.616
- Cariacica: 81.087
- Linhares: 50.293
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.252
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.775
- Jardim da Penha (Vitória): 10.441
- Itapuã (Vila Velha): 8.130
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.809
Até este domingo (27), mais de 3,49 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 992.185, com 432 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.