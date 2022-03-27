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Sem morte em 24 horas

Covid-19: ES registra 14.323 mortes e 1.037.373 casos confirmados

O Espírito Santo contabilizou 287 contaminações em 24 horas e não teve óbitos nesse período pela doença, conforme dados divulgados neste domingo (27) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2022 às 18:15

Publicado em 27 de Março de 2022 às 18:15

Espírito Santo chegou ao total de 14.323 mortes e 1.037.373 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, nenhum óbito foi registrado. O número de contaminados aumentou em 287, conforme dados divulgados neste domingo (27) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 120.877
  2. Vila Velha: 115.514
  3. Vitória: 107.616
  4. Cariacica: 81.087
  5. Linhares: 50.293
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.252
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.775
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.441
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.130
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.809
Até este domingo (27), mais de 3,49 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 992.185, com 432 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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