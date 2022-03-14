Covid-19: ES registra 14.249 mortes e 1.032.560 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.249 mortes e 1.032.560 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 566 contaminados, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (14) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.650
- Vila Velha: 114.433
- Vitória: 106.363
- Cariacica: 80.805
- Linhares: 50.162
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.012
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.530
- Jardim da Penha (Vitória): 10.302
- Itapuã (Vila Velha): 7.989
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.683
Até esta segunda (14), mais de 3,44 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 972.144, com 4.190 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.