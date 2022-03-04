Covid-19: ES registra 14.177 mortes e 1.026.575 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.177 mortes e 1.026.575 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 16 óbitos e 1.495 contaminados, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (4), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.931
- Vila Velha: 113.783
- Vitória: 105.324
- Cariacica: 80.649
- Linhares: 49.920
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.770
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.405
- Jardim da Penha (Vitória): 10.169
- Itapuã (Vila Velha): 7.923
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.623
Até esta sexta-feira (4), mais de 3,39 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 944.535, com 5.789 curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.