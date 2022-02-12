Covid-19: ES registra 13.820 mortes e 974 mil casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.820 mortes e 974.892 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 2.260 contaminados, conforme dados divulgados neste sábado (12), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 118.822. Na sequência, aparece Vila Velha (108.835), seguida por Vitória (100.679) e Cariacica (78.774). Na quinta posição está Linhares (48.372), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 15.925 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 12.536. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 9.438 contaminações.
Até este sábado (12), mais de 3,19 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 805.995, com 3.013 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,42% no Estado.