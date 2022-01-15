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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.371 mortes e 661.353 casos confirmados

Estado registrou 3.056 infecções em 24 horas, conforme dados atualizados neste sábado (15) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2022 às 19:15

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 19:15

Espírito Santo chegou ao total de 13.371 mortes e 661.353 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registradas 3.056 infecções, conforme dados divulgados na tarde deste sábado (15) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 83.106. Na sequência, aparece Vila Velha (82.558), seguida por Vitória (74.158) e Cariacica (52.232). Na quinta posição está Linhares (35.535), que fica na Região Norte do Estado.
Infecção por Covid-19 e Influenza
Infecção por Covid-19 Crédito: Pixabay
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 11.976 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.705. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.878 contaminações.
Até este sábado (15), mais de 2,5 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 616.943, sendo 2.219 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,02% no Estado.

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