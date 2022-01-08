Covid-19: ES registra 13.351 mortes e 635.964 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.351 mortes e 635.964 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados um óbito e 1.344 infecções, conforme dados divulgados na tarde deste sábado (8) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 80.577. Na sequência, aparece Vila Velha (80.170), seguida por Vitória (70.446) e Cariacica (48.681). Na quinta posição está Linhares (31.588), que fica na Região Norte do Estado.
381.196 casos suspeitos
de Covid-19 é o que o Espírito Santo tem neste sábado (8)
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 11.236 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.252. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.407 contaminações.
Até este sábado (8), mais de 2,4 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 610.492, sendo 187 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.