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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.350 mortes e 634.620 casos confirmados

Estado registrou quatro óbitos e 1.540 infecções em 24 horas, conforme dados atualizados nesta sexta-feira (7) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2022 às 17:42

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 17:42

Espírito Santo chegou ao total de 13.350 mortes e 634.620 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados quatro óbitos e 1.540 infecções, conforme dados divulgados na tarde desta sexta-feira (7) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 80.445. Na sequência, aparece Vila Velha (80.014), seguida por Vitória (69.933) e Cariacica (48.635). Na quinta posição está Linhares (31.486), que fica na Região Norte do Estado.

380.946 casos suspeitos

de Covid-19 é o que o Espírito Santo tem nesta sexta-feira (7)
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 11.140 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.225. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.326 contaminações.
Até esta sexta-feira (7), mais de 2,4 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 610.305, sendo 370 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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