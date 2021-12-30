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Covid-19: ES registra 13.325 mortes e 629.611 casos confirmados

Nas últimas 24 horas, foram registrados dois óbitos e 210 infecções. Dados foram divulgados nesta quinta-feira (30) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2021 às 17:43

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 17:43

Espírito Santo chegou a 13.325 mortes e 629.611 casos confirmados de Covid-19. Em 24 horas, foram registradas 210 infecções e duas pessoas morreram, de acordo com os dados do Painel Covid-19, divulgados nesta quinta-feira (30) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.925 Na sequência, aparece Vila Velha (79.303), seguida por Vitória (68.840) e Cariacica (48.342). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.132, que fica na Região Sul do Estado.
Já em relação aos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está no topo do ranking, com 10.884 infectados desde o início da pandemia. A segunda posição é ocupada pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.095 casos. Jardim da Penha, também em Vitória, aparece com terceiro maior número de contaminações: 6.164.
Até esta quinta-feira, mais de 2,3 milhões de testes foram realizados no Espírito Santo para identificar a Covid-19. O número de curados já chega a 608.623, segundo os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
Covid-19 - ES registra 13.325 mortes e 629.611 casos confirmados

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