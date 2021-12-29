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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.323 mortes e 629.401 casos confirmados

Estado registrou três óbitos e 383 infecções em 24 horas, conforme dados atualizados nesta quarta-feira (29) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2021 às 19:12

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 19:12

Espírito Santo chegou ao total de 13.323 mortes e 629.401 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados três óbitos e 383 infecções, conforme dados divulgados na tarde desta quarta-feira (29) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.926. Na sequência, aparece Vila Velha (79.268), seguida por Vitória (68.802) e Cariacica (48.318). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.175), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.872 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.088. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.160 contaminações.
Até esta quarta-feira (29), mais de 2,38 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 608.376, sendo 407 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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