Covid-19: ES registra 13.238 mortes e 624.480 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.238 mortes e 624.480 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados cinco novos óbitos e 408 novas infecções, conforme dados divulgados na tarde desta sexta-feira (10) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.284. Na sequência, aparece Vila Velha (78.511), seguida por Vitória (68.240) e Cariacica (47.891). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.109), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.769 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.985. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.111 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 2,29 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 602.582, sendo 553 novas curas em 24h, ainda de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.