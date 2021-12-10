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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.238 mortes e 624.480 casos confirmados

Estado registrou cinco novos óbitos e 408 novas infecções em 24 horas, conforme dados atualizados nesta sexta-feira (10) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2021 às 17:54

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 17:54

Espírito Santo chegou ao total de 13.238 mortes e 624.480 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados cinco novos óbitos e 408 novas infecções, conforme dados divulgados na tarde desta sexta-feira (10) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19
Coronavírus: ES registrou  553 novos curados da Covid-19 em 24h Crédito: Pixabay
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.284. Na sequência, aparece Vila Velha (78.511), seguida por Vitória (68.240) e Cariacica (47.891). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.109), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.769 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.985. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.111 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 2,29 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 602.582, sendo 553 novas curas em 24h, ainda de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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