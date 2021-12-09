ES libera reforço com Pfizer e AstraZeneca para quem recebeu dose única da Janssen

Sesa autoriza dose de reforço com Pfizer e AstraZeneca para quem recebeu Janssen Crédito: Divulgação | Sesa

A regra mudou: quem recebeu dose única da Janssen no Espírito Santo poderá tomar como reforço, no caso de indisponibilidade do mesmo imunizante, as vacinas Pfizer e AstraZeneca. Antes, a indicação para os imunizados com a vacina contra a Covid-19 de dose única era de que a segunda aplicação deveria ser com a dose do mesmo fabricante. A recomendação foi divulgada nesta quarta-feira (8) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , por meio da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), e a resolução deve ser publicada ainda nesta semana.

O uso dos imunizantes da Pfizer e AstraZeneca como opção à dose de reforço na indisponibilidade da Janssen é possível para a população de 18 anos a 59 anos que recebeu a dose única no intervalo de cinco meses, e de idosos acima dos 60 anos que receberam a dose única no intervalo de três meses (90 dias).

Segundo a Sesa, a definição é uma estratégia estadual em virtude do longo tempo para resposta por parte do Ministério da Saúde em relação ao envio necessário de doses da Janssen ao Estado para contemplar os 104 mil capixabas vacinados com o imunizante anteriormente.

A Secretaria de Estado da Saúde disse que a medida está embasada em dados epidemiológicos, evidências científicas e discussões com especialistas da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis no uso do sistema heterólogo (em que são usadas vacinas de imunizantes diferentes) entre imunizantes para a vacinação contra o coronavírus.

Entretanto, havendo doses da Janssen disponíveis, o reforço homólogo (com o mesmo imunizante) poderá ser feito para quem tomou a dose única, com exceção das gestantes e puérperas, que devem ser imunizadas com a Pfizer.

PREVISÃO DE CHEGADA DA JANSSEN AO ES

O Espírito Santo vai receber do Ministério da Saúde mais 13.300 doses do imunizante Janssen contra Covid-19. A nova remessa será destinada as mais de 100 mil pessoas que tomaram o imunizante no Estado e aguardam a chegada do lote para completar o esquema vacinal. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A pasta, contudo, afirmou que ainda não recebeu confirmação sobre data e horário de chegada do imunizante.