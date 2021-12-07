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Imunização

ES vai receber 13,3 mil doses de Janssen para reforço; saiba como vai ser

Vacina contra a Covid-19 deixou de ser dose única e será usada para reforço em quem já tomou o mesmo imunizante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2021 às 11:05

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 11:05

Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson
Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson Crédito: Divulgação/Sesa
Espírito Santo vai receber do Ministério da Saúde mais 13.300 doses do imunizante Janssen contra Covid-19. A nova remessa será destinada as mais de 100 mil pessoas que tomaram o imunizante no Estado e aguardam a chegada do lote para completar o esquema vacinal. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A pasta, contudo, afirmou que ainda não recebeu confirmação sobre data e horário de chegada do imunizante.
Como A Gazeta já mostrou, após uma mudança na análise do perfil da vacina da Janssen, que deixou de ser dose única contra a Covid-19, o público que foi vacinado com esse imunizante deverá receber uma "segunda dose" de reforço com o produto do mesmo fabricante, a farmacêutica Johnson & Johnson.
Tutorial da dose de reforço no ES
Tutorial da dose de reforço no ES Crédito: Arte / A Gazeta
De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, a segunda dose aos adultos que tomaram Janssen deve ser feita com o uso do mesmo imunizante. O intervalo da dose de reforço para os idosos acima de 60 anos será de três meses e  para as pessoas de 18 a 59 anos será de cinco meses após a dose única. 
A exceção é para grávidas e puérperas (mulheres que tiveram filho recentemente), cuja dose adicional recomendada é Comirnaty, da Pfizer. No Espírito Santo, essa será a estratégia adotada assim que chegarem novos lotes da Janssen.
Já em outros Estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, está sendo usada a vacina da Pfizer como dose extra (segunda dose).
A orientação do Ministério da Saúde para os Estados sobre o reforço com a Janssen destaca que a recomendação foi baseada em estudos científicos que mostram aumento significativo na imunidade após a aplicação de mais uma dose da vacina, principalmente com intervalo mais longo, de seis meses.
Se a dose de reforço, segundo estudos, for aplicada com um intervalo de seis meses, os níveis de anticorpos aumentam nove vezes após uma semana com a imunização da Janssen. Esse índice segue aumentando em até 12 vezes quatro semanas após a aplicação do reforço.
A nota técnica citou uma pesquisa norte-americana que demonstrou que a dose de reforço, quando aplicada com um intervalo mínimo de dois meses, fornece até 94% de proteção contra a Covid-19. Com dose única do imunizante, o índice é de 75%. O estudo também demonstrou que os níveis de anticorpos aumentaram de quatro a seis vezes com a dose de reforço.
Os resultados embasaram o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças, em inglês) a também recomendar a dose de reforço da Janssen.

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