ES tem primeiro dia útil sem morte registrada no Painel Covid-19

Há alguns meses, covas precisavam ser abertas "em série" para enterros de vítimas da Covid-19 no Cemitério Jardim da Saudade, em Nova Rosa da Penha, Cariacica

Antes dessas duas datas, a última vez em que o Espírito Santo havia conseguido passar um dia sem registrar a perda de alguém em decorrência da Covid-19 havia sido em 21 de abril de 2020, uma terça-feira. Naquela época, entretanto, o Estado tinha 34 mortes na pandemia. Atualmente, já são mais de 13 mil.