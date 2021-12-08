O Espírito Santo não registrou mortes causadas pelo novo coronavírus nesta quarta-feira (8). Isso não acontecia em um dia útil (de segunda a sexta-feira) desde abril do ano passado, quando as primeiras pessoas morreram devido à doença no Estado. Na atualização do Painel Covid-19, foram divulgados 535 novos casos confirmados, mas o número de óbitos se manteve no mesmo patamar que o divulgado no dia anterior.
No último domingo (5), o Painel Covid-19 — atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) — também não registrou nenhuma vida perdida no intervalo de 24 horas. Porém, historicamente, o número de novos casos e novas mortes sempre são menores aos fins de semana e feriados por questões operacionais.
Antes dessas duas datas, a última vez em que o Espírito Santo havia conseguido passar um dia sem registrar a perda de alguém em decorrência da Covid-19 havia sido em 21 de abril de 2020, uma terça-feira. Naquela época, entretanto, o Estado tinha 34 mortes na pandemia. Atualmente, já são mais de 13 mil.
Na quinta-feira da semana passada, dia 2 de dezembro, o governador Renato Casagrande destacou que nenhuma morte havia sido notificada. No entanto, naquela data, foram divulgadas seis no Painel Covid-19, sendo que todas se referiam a óbitos ocorridos em dias anteriores e que estavam sob investigação.
ES tem primeiro dia útil sem morte registrada no Painel Covid-19