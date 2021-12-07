ES negocia com laboratório italiano para produzir vacina contra Covid

Nésio explicou que, desde o início da crise sanitária, o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) tem buscado parcerias internacionais para desenvolvimento em pesquisa e tecnologia, e que as negociações com a ReiThera são frutos desse trabalho.

“Desde o início da pandemia apostamos nas buscas tanto pela compra de vacinas como também pela relação com iniciativas de produção de vacina. Estabelecemos no início deste ano contato com a empresa italiana ReiThera, a qual abriu uma mesa de debates e negociações que amadureceu na perspectiva concreta de que nosso Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação se torne tanto um representante desta vacina no Brasil e um parceiro potencial para a execução na fase 3, quanto de uma possibilidade futura do Estado do Espírito Santo também adotar medidas no sentido da produção de vacinas”, disse.