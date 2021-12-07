ES negocia com laboratório italiano para produzir vacina contra Covid

O Espírito Santo negocia uma parceria para produzir vacinas contra a Covid-19 futuramente, conforme explicou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (07) para atualização sobre a situação da pandemia em território capixaba.
O diálogo é feito com o laboratório ReiThera, da Itália, mesma empresa com a qual foi anunciada, em março, uma negociação para realização da fase 3 de testes da vacina italiana para combater o coronavírus.
Segundo o secretário, caso o plano saia do papel, além de ajudar a reforçar a imunização dos capixabas contra a doença que já matou mais de 13,2 mil pessoas no Estado, o Espírito Santo passará a ser um importante expoente do complexo econômico da Saúde no Brasil.
“Além de prestar serviços, a Saúde representa quase 10% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. Nós temos uma participação quase equivalente ao complexo petroquímico na economia nacional, e o Espírito Santo, com todas suas características econômicas, tem condições de participar de maneira mais robusta desse processo”, afirmou Nésio Fernandes.
Nésio explicou que, desde o início da crise sanitária, o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) tem buscado parcerias internacionais para desenvolvimento em pesquisa e tecnologia, e que as negociações com a ReiThera são frutos desse trabalho.
“Desde o início da pandemia apostamos nas buscas tanto pela compra de vacinas como também pela relação com iniciativas de produção de vacina. Estabelecemos no início deste ano contato com a empresa italiana ReiThera, a qual abriu uma mesa de debates e negociações que amadureceu na perspectiva concreta de que nosso Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação se torne tanto um representante desta vacina no Brasil e um parceiro potencial para a execução na fase 3, quanto de uma possibilidade futura do Estado do Espírito Santo também adotar medidas no sentido da produção de vacinas”, disse.
PROCESSO DE AMADURECIMENTO DE IDEIAS
O secretário reforçou, entretanto, que antes que quaisquer planos sejam confirmados, ainda é necessário um processos de amadurecimento de ideias, e frisou que, na medida em que as iniciativas forem se materializando, o próprio governador Renato Casagrande fará os devidos anúncios.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reafirmou, em nota, que "a divulgação completa da parceria será detalhada somente após a formalização do termo de cooperação/convênio, cumprindo todas as etapas necessárias para a adequada execução do trabalho."