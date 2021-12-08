Covid-19: ES registra 13.228 mortes e 623.729 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 623.729 casos confirmados e continuou com 13.228 mortes causadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 535 novas infecções e nenhum óbito, conforme dados divulgados na tarde desta quarta-feira (8) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.187. Na sequência, aparece Vila Velha (78.465), seguida por Vitória (68.173) e Cariacica (47.783). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.091), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.757 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.967. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.100 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2,28 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 601.475, sendo 426 novos curados em 24h, ainda de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.