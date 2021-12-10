Conecte SUS hackeado: veja como conseguir o comprovante de vacina no ES

Governo do ES criou em julho a plataforma Vacina e Confia que reúne importantes funcionalidades para a vacinação contra a Covid-19 no Estado. Crédito: Governo ES/Reprodução

O processo é bem simples e intuitivo para o cadastro do cidadão na plataforma. Sendo importante que a pessoa faça o preenchimento completo com dados no momento do cadastro. Destacando-se a disponibilidade do endereço de e-mail e de um número de telefone móvel, uma vez que é por meio dessas informações que a comunicação com cidadão é realizada, como avisos para segunda dose, dose em atraso, dose de reforço e entre outras informações.

PASSO A PASSO

Não esqueça de fazer o cadastro completo Após acessar o site do Vacina e Confia você clica no campo "cidadão" e preenche seus dados com CPF, data de nascimento e criação de senha. Após realizar seu cadastro você poderá conferir as doses tomadas, em atraso e de reforço na aba "vacinas" Clicando em "certificado de vacinação" o cidadão poderá baixar seu certificado, tendo a opção de três idiomas: português, inglês e espanhol. Clicando no campo "perfil" o usuário poderá completar o cadastro informando o endereço de e-mail e telefone. É por meio dessas informações que a comunicação com cidadão é feita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Além do certificado de vacinação, a plataforma apresenta o sistema de informação utilizado por todos os 78 municípios para controle de registro da dose recebida, estoque, distribuição e aplicação dos imunizantes incorporados ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde.