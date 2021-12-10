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Conecte SUS hackeado: veja como conseguir o comprovante de vacina no ES

No Espírito Santo, o governo estadual criou a plataforma Vacina e Confia que reúne, entre outras funcionalidades sobre a imunização contra a Covid-19 no Estado, o passaporte da vacina
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

10 dez 2021 às 16:23

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 16:23

Vacina e Confia
Governo do ES criou em julho a plataforma Vacina e Confia que reúne importantes funcionalidades para a vacinação contra a Covid-19 no Estado. Crédito: Governo ES/Reprodução
O site do Ministério da Saúde e a plataforma ConecteSUS, que oferece o certificado nacional de vacinação, saíram do ar na madrugada desta sexta-feira (10). A principal suspeita é de que ocorreu um ataque hacker. Com isso, muitas pessoas começaram a se perguntar como é possível agora tirar o passaporte da vacina e ter acesso a outras informações. 
No Espírito Santo, o governo do Estado criou em julho a plataforma Vacina e Confia que reúne importantes funcionalidades para a vacinação contra a Covid-19. Nela está disponível o certificado de vacinação em três línguas (português, inglês e espanhol). É possível acessa-la pelo site www.vacinaeconfia.es.gov.br.
O processo é bem simples e intuitivo para o cadastro do cidadão na plataforma. Sendo importante que a pessoa faça o preenchimento completo com dados no momento do cadastro. Destacando-se a disponibilidade do endereço de e-mail e de um número de telefone móvel, uma vez que é por meio dessas informações que a comunicação com cidadão é realizada, como avisos para segunda dose, dose em atraso, dose de reforço e entre outras informações.

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PASSO A PASSO

Não esqueça de fazer o cadastro completo

Após acessar o site do Vacina e Confia você clica no campo "cidadão" e preenche seus dados com CPF, data de nascimento e criação de senha.
Após realizar seu cadastro você poderá conferir as doses tomadas, em atraso e de reforço na aba "vacinas"
Clicando em "certificado de vacinação" o cidadão poderá baixar seu certificado, tendo a opção de três idiomas: português, inglês e espanhol. 
Clicando no campo "perfil" o usuário poderá completar o cadastro informando o endereço de e-mail e telefone. É por meio dessas informações que a comunicação com cidadão é feita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Além do certificado de vacinação, a plataforma apresenta o sistema de informação utilizado por todos os 78 municípios para controle de registro da dose recebida, estoque, distribuição e aplicação dos imunizantes incorporados ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. 
O ambiente virtual também proporciona à população a possibilidade de cadastrar suas informações e, assim, garantir a opção de agendamento de doses aos municípios que aderiram a esta aplicação, a comunicação sobre período de aplicação da segunda dose, dose de reforço e as em atraso.

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