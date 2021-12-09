Covid-19: Brasil recebe mais 2,2 milhões de doses da vacina da Janssen

Imagem ilustrativa da vacina Jonhson&Jonhson/Janssen com réplica de ampola, seringa. Crédito: Kevin David/A7 Press/Folhapress

Novos lotes da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen chegaram nesta quinta-feira (9) ao Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, são 2,2 milhões de doses do imunizante, que utiliza o vírus modificado para estimular o organismo humano a produzir anticorpos contra a doença.

A partir do desembarque, os insumos passam por um rigoroso processo de análise de qualidade e, em seguida, são distribuídos aos estados e municípios “de maneira igualitária e proporcional”, informou o ministério. Das 380 milhões de doses distribuídas em todo o país, cerca de seis milhões são da Janssen.

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