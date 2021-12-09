Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Covid-19: Brasil recebe mais 2,2 milhões de doses da vacina da Janssen
Imunização em alta

Covid-19: Brasil recebe mais 2,2 milhões de doses da vacina da Janssen

Dados do Ministério da Saúde indicam queda na taxa de internações e de mortes por Covid-19 em meio ao aumento da vacinação no país
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 dez 2021 às 15:19

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 15:19

RIO DE JANEIRO, RJ, 02.03.2021 - CORONAVÃRUS-VACINA - Imagem ilustrativa da vacina Jonhson&Jonhson/Janssen com réplica de ampola, seringa e logomarca em tela de fundo. (Foto: Kevin David/A7 Press/Folhapress)
Imagem ilustrativa da vacina Jonhson&Jonhson/Janssen com réplica de ampola, seringa.  Crédito: Kevin David/A7 Press/Folhapress
Novos lotes da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen chegaram nesta quinta-feira (9) ao Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, são 2,2 milhões de doses do imunizante, que utiliza o vírus modificado para estimular o organismo humano a produzir anticorpos contra a doença.
A partir do desembarque, os insumos passam por um rigoroso processo de análise de qualidade e, em seguida, são distribuídos aos estados e municípios “de maneira igualitária e proporcional”, informou o ministério. Das 380 milhões de doses distribuídas em todo o país, cerca de seis milhões são da Janssen.

INTERNAÇÕES E ÓBITOS 

Dados do Ministério da Saúde indicam queda na taxa de internações e de mortes por covid-19 em meio ao aumento da vacinação no país. Hoje, segundo a pasta, o Brasil registrou redução de quase 15% na média móvel de óbitos em relação há 14 dias.

Veja Também

Pfizer é mais eficaz como dose de reforço para quem tomou Coronavac, diz Saúde

Quarentena para viajantes não vacinados passa a valer neste sábado (11)

Assinado convênio para implantação do Centro Nacional de Vacinas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados