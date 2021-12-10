Covid: Cachoeiro terá vacinação em praça, cinema e comércio

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, traçou novas estratégias de vacinação contra a Covid-19 . Um grupo de vacinadores percorrerá o comércio e irá até os cinemas para aplicar as doses de quem ainda não se vacinou. A ação começa neste sábado (11) e termina na sexta-feira da próxima semana.

Cachoeiro terá vacinação itinerante contra Covid Crédito: Reprodução / Márcia Leal (Prefeitura de Cachoeiro)

No sábado (11), haverá um ponto de vacinação na Praça de Fátima, aproveitando a abertura da programação de Natal . No domingo (12) e na quinta-feira (16) que vem, a aplicação das vacinas ocorrerá no Perim Center. De segunda (13) a sexta (17) da próxima semana, uma equipe de vacinadores percorrerá o comércio de Cachoeiro.

Na Praça de Fátima, a vacinação ocorrerá das 18h às 21h. No Perim Center, localizado no bairro Caiçara, será das 13h às 20h, nos dois dias, aproveitando a movimentação de pessoas por conta das estreias de dois filmes no cinema.

Já a vacinação itinerante no comércio ocorrerá das 16h às 19h. Na ação, vacinadores percorrerão os estabelecimentos comerciais, começando pelo Centro, para averiguar se os trabalhadores e clientes estão com a vacinação em dia e oferecer a possibilidade de receber a aplicação.

PÚBLICO QUE PODERÁ SE VACINAR EM CACHOEIRO

Poderão se vacinar: pessoas acima de 12 anos que ainda não iniciaram o esquema vacinal; quem está com a segunda dose em atraso ou vencendo no dia da ação; e o público apto a receber a dose de reforço (terceira dose).

Para quem recebeu a primeira dose da Coronavac, o prazo entre as aplicações é de 28 dias. Para Pfizer e AstraZeneca, o intervalo entre primeira e segunda dose é de 56 dias. A dose de reforço é aplicada em pessoas de 18 a 59 anos que receberam a segunda dose há, pelo menos, 4 meses. Para os idosos acima de 60 anos, esse prazo é um pouco menor: 3 meses.

Pessoas com alto grau de imunossupressão – isto é, com câncer, HIV ou transplantadas, por exemplo -, também podem receber a terceira dose, uma vez que tenham completado o esquema vacinal há, no mínimo, 28 dias. Para receber o imunizante, é necessário mostrar documento de identidade, cartão de vacinas e cartão do SUS ou CPF.

“Estamos sempre buscando estratégias novas para facilitar o acesso à vacina. Apesar de termos alcançado um estágio muito avançado da campanha de imunização, há pessoas que não tomaram a primeira dose ou que estão com o esquema vacinal para completar, e por isso é muito importante que a população aproveite mais essa oportunidade”, destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Pontos de vacinação:

Praça de Fátima: sábado (11), 18h às 21h

Perim Center: domingo (12) e quinta-feira (16), 13h às 20h

Comércio: segunda (13) a sexta-feira (17), sempre das 16h às 19h

DOSE REFORÇO JANSSEN

Abriu nesta sexta-feira (10) o agendamento on-line de dose de reforço para quem tomou a vacina contra a Covid-19 da Janssen, de dose única. A marcação deverá ser feita a partir das 8h, no site agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br