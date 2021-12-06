Covid-19: ES registra 13.219 mortes e 622.866 casos confirmados

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.745 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.959. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.094 contaminações.

Até esta segunda-feira, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 600.605 mil, sendo contabilizados 958 novos curados em 24h, segundo dados do Painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.