Covid-19: ES registra 13.219 mortes e 622.866 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.219 mortes e 622.866 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 11 novos óbitos e 368 novas infecções, segundo dados divulgados na tarde desta segunda-feira (6) no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.082. Na sequência, aparece Vila Velha (78.365), seguida por Vitória (68.112) e Cariacica (47.697). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.072), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.745 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.959. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.094 contaminações.
Até esta segunda-feira, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 600.605 mil, sendo contabilizados 958 novos curados em 24h, segundo dados do Painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.