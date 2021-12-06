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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.219 mortes e 622.866 casos confirmados

Em 24h, foram registrados 11 óbitos e 368 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (6) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2021 às 18:20

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 18:20

Espírito Santo chegou ao total de 13.219 mortes e 622.866 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 11 novos óbitos e 368 novas infecções, segundo dados divulgados na tarde desta segunda-feira (6) no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
Coronavírus: Serra é a cidade do ES com mais casos confirmados da doença Crédito: Freepik
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.082. Na sequência, aparece Vila Velha (78.365), seguida por Vitória (68.112) e Cariacica (47.697). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.072), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.745 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.959. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.094 contaminações.
Até esta segunda-feira, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 600.605 mil, sendo contabilizados 958 novos curados em 24h, segundo dados do Painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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