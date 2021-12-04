Covid-19: ES registra 13.208 mortes e 622.190 casos confirmados

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.731 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.950. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.082 contaminações.

Até este sábado, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 599.647, com um acréscimo de 164 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.