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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.204 mortes e 621.897 casos confirmados

Foram registrados seis óbitos e 402 infecções em 24 horas, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (3) pela Secretaria Estadual de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2021 às 18:08

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 18:08

Espírito Santo chegou ao total de 13.204 mortes e 621.897 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados seis óbitos e 402 novas infecções. Os dados foram divulgados na tarde desta sexta-feira (3) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Desde o início da pandemia, ES tem 599.483 curados da Covid-19 Crédito: Freepik
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.933. Na sequência, aparece Vila Velha (78.210), seguida por Vitória (67.957) e Cariacica (47.614). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.058), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.727 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.946. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.079 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 599.483, com um acréscimo de 668 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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