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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.100 mortes e tem 616.413 casos confirmados

Foram registrados três óbitos e 352 novas infecções nas últimas 24 horas, conforme dados divulgados neste domingo (21) Secretaria de Saúde do Espírito Santo
Carla Tainara Luz

Carla Tainara Luz

Publicado em 

21 nov 2021 às 19:01

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 19:01

O novo coronavírus causa da Covid-19
O novo coronavírus causa da Covid-19 Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 13.100 mortes e 616.413 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 24 horas, foram registrados três óbitos e 352 novas infecções, conforme dados divulgados neste domingo (21) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Painel Covid-19.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.233. Na sequência, aparece Vila Velha (77.620), seguida por Vitória (67.427) e Cariacica (46.875). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.932), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.643 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.866. Em terceiro lugar aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.019 contaminações.
Até este domingo, mais de 2,21 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 593.618, com um acréscimo de 239 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

O Painel de Vacinação da Sesa está passando por uma instabilidade e os dados não foram atualizados neste domingo (21). Segundo a assessoria do órgão,  não há previsão para atualização dos dados.
Até este sábado (20), 3.252.033 pessoas haviam tomado a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.329.705 receberam a segunda dose. Outras 114.859 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme os dados divulgados pela pasta no dia de ontem, 390.527 pessoas já haviam recebido a terceira dose, ou dose de reforço.

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