Covid-19: ES registra 12.419 mortes e 575.626 casos confirmados

Coronavírus: ES soma mais de 575 mil casos da doença Crédito: Pixabay

Correção Primeira versão da matéria informava que, até 17/09, 2.772.529 pessoas haviam recebido a primeira dose da vacina contra covid-19 no ES. O número correto, no entanto, é 2.268.310. A informação foi corrigida e a matéria, atualizada.

Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.879 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.116. Em terceiro lugar, Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.565 contaminações.

Até esta sexta-feira, mais de 1,99 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 551.354, sendo 888 novos registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES