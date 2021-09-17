Covid-19: ES registra 12.419 mortes e 575.626 casos confirmados

Correção
18/09/2021 - 7:45
Primeira versão da matéria informava que, até 17/09, 2.772.529 pessoas haviam recebido a primeira dose da vacina contra covid-19 no ES. O número correto, no entanto, é 2.268.310. A informação foi corrigida e a matéria, atualizada.
O Espírito Santo chegou ao total de 12.419 mortes e 575.626 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 15 óbitos e 1.085 novas infecções, conforme dados publicados nesta sexta-feira (17) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Desde o dia 20 de agosto, o Estado não registrava mais de 1.000 novos casos no intervalo de apenas um dia. Na época, a Sesa informou que o alto volume era devido a infecções que ainda estavam em investigação e foram lançadas em um mesmo dia no sistema. Porém, no início deste mês, o governador Renato Casagrande alertou que a transmissão tinha aumentado e a pandemia voltado a crescer em território capixaba.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 72.373. Na sequência, aparece Vila Velha (71.846), seguida por Vitória (62.949) e Cariacica (43.477). No interior, o maior número de casos está em Cachoeiro de Itapemirim (29.509), no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.879 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.116. Em terceiro lugar, Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.565 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 1,99 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 551.354, sendo 888 novos registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO NO ES
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.268.310 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.468.945 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.060 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única. De acordo com a secretaria, 8.258 pessoas tomaram a dose de reforço, destinada aos idosos com mais de 60 anos que completaram ciclo vacinal há pelo menos seis meses.