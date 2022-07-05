Covid-19: ES registra 12 mortes e 5.169 novos casos em 24 horas

Nesta terça-feira (5), o Espírito Santo chegou a 14.531 mortes e 1.139.694 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 12 óbitos e 5.169 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 130.430
- Vila Velha: 127.985
- Vitória: 124.909
- Cariacica: 88.206
- Linhares: 54.537
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.238
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.519
- Jardim da Penha (Vitória): 12.779
- Itapuã (Vila Velha): 9.193
- Praia do Canto (Vitória): 9.085
Até esta terça-feira, mais de 3,89 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.074.786, com 4.522 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,27% no Estado.