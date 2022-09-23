Covid-19: ES chega a 14.815 mortes e 1.215.165 casos confirmados

O Espírito Santo alcançou a marca de 14.815 mortes e de 1.215.165 casos confirmados do coronavírus, desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (23). Na comparação com a última terça-feira (20), mais um óbito foi registrado no Estado.
A comparação foi feita com a terça-feira porque a plataforma apresentou inconsistências nos últimos dias. Na comparação entre o último dia 15 e esta terça-feira (20), por exemplo, a quantidade total de infecções confirmadas diminuiu: passou de 1.215.212 para 1.215.085.
De acordo com a Sesa, o painel passa, periodicamente, por uma "qualificação". Isso significa que os dados são checados, podendo levar à eliminação de casos duplicados, por exemplo. Segundo a pasta, esse procedimento é feito desde 2020, mas devido ao alto número de infectados acabava não sendo percebido. Agora, com a melhora da pandemia, essa variação é detectada.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.883
- Vila Velha: 136.330
- Vitória: 134.714 (antes, constavam 134.815 casos)
- Cariacica: 93.522
- Linhares: 58.481
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi, em Vitória: 21.685 (antes, constavam 21.704 casos)
- Praia da Costa, em Vila Velha: 16.594
- Jardim da Penha, em Vitória: 14.049 (antes, constavam 14.062 casos)
- Praia do Canto, em Vitória: 9.926 (antes, constavam 9.945 casos)
- Itapuã, em Vila Velha: 9.905
Até esta sexta, mais de 4,28 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.179.625. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.