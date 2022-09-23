Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Covid-19: ES chega a 14.815 mortes e 1.215.165 casos confirmados

Dados são divulgados no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa); o número de curados chegou ao total de 1.179.625
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2022 às 19:25

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 19:25

Espírito Santo alcançou a marca de 14.815 mortes e de 1.215.165 casos confirmados do coronavírus, desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (23). Na comparação com a última terça-feira (20), mais um óbito foi registrado no Estado.
A comparação foi feita com a terça-feira porque a plataforma apresentou inconsistências nos últimos dias. Na comparação entre o último dia 15 e esta terça-feira (20), por exemplo, a quantidade total de infecções confirmadas diminuiu: passou de 1.215.212 para 1.215.085.
De acordo com a Sesa, o painel passa, periodicamente, por uma "qualificação". Isso significa que os dados são checados, podendo levar à eliminação de casos duplicados, por exemplo. Segundo a pasta, esse procedimento é feito desde 2020, mas devido ao alto número de infectados acabava não sendo percebido. Agora, com a melhora da pandemia, essa variação é detectada.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
Até esta sexta, mais de 4,28 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.179.625. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

Veja Também

Hesitação vacinal ajuda a explicar a mortalidade persistente pela Covid

Varíola dos macacos: ES confirma 67 casos e investiga mais de 150

Varíola dos macacos: ANS determina que planos cubram teste

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista
Imagem de destaque
Pedra na vesícula: conheça os sintomas da doença
Imagem de destaque
Vai viajar no feriado? Veja 7 dicas para proteger a coluna e evitar dores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados