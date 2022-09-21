Covid-19: ES chega a 14.814 mortes e 1.215.085 casos confirmados

A comparação foi feita com a quinta-feira porque a plataforma apresentou inconsistências nos últimos quatro dias. Na comparação entre o último dia 15 e esta terça-feira (20), por exemplo, a quantidade total de infecções confirmadas diminuiu: passou de 1.215.212 para 1.215.085.

De acordo com a Sesa, o painel passa, periodicamente, por uma "qualificação". Isso significa que os dados são checados, podendo levar à eliminação de casos duplicados, por exemplo. Segundo a pasta, esse procedimento é feito desde 2020, mas devido ao alto número de infectados acabava não sendo percebido. Agora, com a melhora da pandemia, essa variação é detectada.

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem: