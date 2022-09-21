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Pandemia

Covid-19: ES chega a 14.814 mortes e 1.215.085 casos confirmados

Dados são divulgados no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa); o número de curados chegou ao total de 1.179.201
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

20 set 2022 às 22:28

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 22:28

Espírito Santo alcançou a marca de 14.814 mortes e de 1.215.085 casos confirmados do coronavírus, desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) nesta terça-feira (20). Na comparação com a última quinta-feira (15), foram mais quatro óbitos registrados.
A comparação foi feita com a quinta-feira porque a plataforma apresentou inconsistências nos últimos quatro dias. Na comparação entre o último dia 15 e esta terça-feira (20), por exemplo, a quantidade total de infecções confirmadas diminuiu: passou de 1.215.212 para 1.215.085.
De acordo com a Sesa, o painel passa, periodicamente, por uma "qualificação". Isso significa que os dados são checados, podendo levar à eliminação de casos duplicados, por exemplo. Segundo a pasta, esse procedimento é feito desde 2020, mas devido ao alto número de infectados acabava não sendo percebido. Agora, com a melhora da pandemia, essa variação é detectada.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
Até esta terça-feira (20), mais de 4,27 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.179.201. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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