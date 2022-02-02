Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES chega a 13.585 mortes e mais de 881 mil casos confirmados

Estado registrou 23 óbitos e 16.225 contaminações em 24 horas, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (2) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2022 às 18:19

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 18:19

Espírito Santo chegou ao total de 13.585 mortes e 881.190 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 23 óbitos e 16.225 contaminações, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (2), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 110.738. Na sequência, aparece Vila Velha (100.605), seguida por Vitória (90.791) e Cariacica (73.196). Na quinta posição está Linhares (45.314), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 14.441 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 11.488. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 8.408 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2,96 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 704.514, com 8.887 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença caiu novamente e está em 1,54% no Estado.

Veja Também

Covid: 70% dos internados no ES não tomaram vacina ou têm doses atrasadas

Cobradores mudam de função e voltam como "recarregadores" do Cartão GV

Covid-19: ES tem previsão de pico de casos nas próximas duas semanas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu Tive um Sonho', depois de 13 anos de hiato
Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados