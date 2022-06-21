Covid-19: ES amplia testagem e Cariacica ganha novo ponto

Nesta terça-feira (21), o município de Cariacica passou a contar com um novo ponto de testagem para identificar a infecção pelo coronavírus. O serviço é ofertado na Escola Grau Técnico, localizada às margens da BR 262, na altura do bairro Campo Grande. Os testes rápidos de antígenos podem ser realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Não é preciso agendar.
No total, a Grande Vitória possui oito pontos de testagem para Covid-19, administrados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). São três na Capital, dois em Vila Velha, dois na Serra — e, agora, o de Cariacica, além de outro que fica em São Mateus, na Região Norte do Estado.
MUDANÇA NO PONTO DE TESTAGEM NA UFES
No comunicado divulgado nesta terça-feira, a Sesa também informou que o ponto de testagem na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, passou a funcionar no Teatro Universitário. Até então, ele ficava próximo à agência bancária da Caixa Econômica Federal. O atendimento segue por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
VEJA ONDE FAZER TESTE NA GRANDE VITÓRIA
Na lista abaixo, a reportagem de A Gazeta dá detalhes de onde e como as pessoas podem fazer testes de Covid-19. No entanto, nela constam apenas os locais administrados pelo Estado. No site "Vacina e Confia" é possível verificar todos os pontos, incluindo os municipais. Para isso basta clicar sobre a cidade onde pretende fazer o teste e clicar em "pontos de testagem".
- Vitória
Na rodoviária é possível fazer teste rápido de antígeno, por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
No campi da Ufes é possível fazer o teste rápido de antígeno, por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.
No aeroporto é possível fazer teste rápido de antígeno ou RT-PCR, mediante agendamento, 24 horas por dia.
- Vila Velha
No Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) é possível fazer teste rápido de antígeno ou RT-PCR, mediante agendamento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30.
No Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes) é possível fazer teste rápido de antígeno, mediante agendamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
- Serra
No Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves é possível fazer teste rápido de antígeno, mediante agendamento, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h.
No Terminal de Laranjeiras é possível fazer teste rápido de antígeno, por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
- Cariacica
Na Escola Grau Técnico é possível fazer teste rápido de antígeno, por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
No caso dos locais que exigem o agendamento prévio, há dois caminhos a serem seguidos. Quem quiser fazer teste do tipo RT-PCR deve escolher a data e o horário de preferência neste site específico do Governo do Estado. Já para fazer os testes rápidos de antígeno, o agendamento é feito pelo site "Vacina e Confia".
Covid-19 - ES amplia testagem e Cariacica ganha novo ponto