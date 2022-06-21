Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Facilidade

Covid-19: ES amplia testagem e Cariacica ganha novo ponto

Serviço começou a ser ofertado nesta terça-feira (21) em uma escola no bairro Campo Grande; Grande Vitória conta com outros sete locais para testes

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 19:44

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 jun 2022 às 19:44
Teste rápidos agora podem ser feitos em escola que fica no bairro Campo Grande, em Cariacica
Teste rápidos agora podem ser feitos em escola que fica no bairro Campo Grande, em Cariacica Crédito: Divulgação | Sesa
Nesta terça-feira (21), o município de Cariacica passou a contar com um novo ponto de testagem para identificar a infecção pelo coronavírus. O serviço é ofertado na Escola Grau Técnico, localizada às margens da BR 262, na altura do bairro Campo Grande. Os testes rápidos de antígenos podem ser realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Não é preciso agendar.
No total, a Grande Vitória possui oito pontos de testagem para Covid-19, administrados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). São três na Capital, dois em Vila Velha, dois na Serra — e, agora, o de Cariacica, além de outro que fica em São Mateus, na Região Norte do Estado.

MUDANÇA NO PONTO DE TESTAGEM NA UFES

No comunicado divulgado nesta terça-feira, a Sesa também informou que o ponto de testagem na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, passou a funcionar no Teatro Universitário. Até então, ele ficava próximo à agência bancária da Caixa Econômica Federal. O atendimento segue por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

VEJA ONDE FAZER TESTE NA GRANDE VITÓRIA

Na lista abaixo, a reportagem de A Gazeta dá detalhes de onde e como as pessoas podem fazer testes de Covid-19. No entanto, nela constam apenas os locais administrados pelo Estado. No site "Vacina e Confia" é possível verificar todos os pontos, incluindo os municipais. Para isso basta clicar sobre a cidade onde pretende fazer o teste e clicar em "pontos de testagem".
  • Vitória
    Na rodoviária é possível fazer teste rápido de antígeno, por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
    No campi da Ufes é possível fazer o teste rápido de antígeno, por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.
    No aeroporto é possível fazer teste rápido de antígeno ou RT-PCR, mediante agendamento, 24 horas por dia.

  • Vila Velha
    No Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) é possível fazer teste rápido de antígeno ou RT-PCR, mediante agendamento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30.
    No Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes) é possível fazer teste rápido de antígeno, mediante agendamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

  • Serra
    No Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves é possível fazer teste rápido de antígeno, mediante agendamento, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h.
    No Terminal de Laranjeiras é possível fazer teste rápido de antígeno, por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

  • Cariacica
    Na Escola Grau Técnico é possível fazer teste rápido de antígeno, por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
No caso dos locais que exigem o agendamento prévio, há dois caminhos a serem seguidos. Quem quiser fazer teste do tipo RT-PCR deve escolher a data e o horário de preferência neste site específico do Governo do Estado. Já para fazer os testes rápidos de antígeno, o agendamento é feito pelo site "Vacina e Confia".
Covid-19 - ES amplia testagem e Cariacica ganha novo ponto

Veja Também

Saiba onde tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 na Grande Vitória

Vacinados com Janssen já podem tomar 3º ou 4º dose no ES. Veja o esquema

Pfizer pede à Anvisa liberação de reforço contra Covid em crianças

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica espírito santo Grande Vitória SESA Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados