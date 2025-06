Celebração de fé

Corpus Christi: presos confeccionam tapetes em penitenciárias do ES

São cerca de 310 metros lineares de imagens feitas com materiais diversos, sob coordenação de voluntários da Pastoral Carcerária, ligada à Igreja Católica

Na Grande Vitória, os tapetes enfeitam o Centro de Detenção Provisória de Viana 2 (CDPV2), Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) e Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1). Na PSVV, no Complexo do Xuri, por exemplo, a confecção dos tapetes envolveu a participação de 168 internos, além de toda equipe pedagógica, de projeto de arte e pintura e de segurança da unidade prisional.>

A produção faz parte da assistência religiosa oferecida nos presídios do Estado, e, segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), o Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (19), será celebrado com a realização de missas e bênçãos nas unidades prisionais.>

Conforme destacou a coordenadora do Grupo de Trabalho Interconfessional do Sistema Penal (Ginter) da Sejus, Maria Jovelina Debona, o culto religioso nas unidades prisionais é uma garantia fundamental da pessoa presa e está previsto na legislação.>

“É uma tradição muito bonita e antiga dos cristãos católicos que, com esse gesto, demonstram sua fé, devoção e amor a Jesus Cristo, que está presente na hóstia consagrada. Essa tradição faz parte da cultura capixaba e é uma prática importante de evangelização e socialização. Confeccionando os tapetes, os detentos e detentas traduzem em arte seus sentimentos mais belos e profundos, compartilhando com as pessoas o que está no seu interior.”>