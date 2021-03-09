Corpos de trabalhadores mortos em acidente de ônibus chegam ao ES nesta terça

Bombeiros fazem resgate de vítimas de acidente com ônibus em Ouro Preto Crédito: Reprodução / TV Globo

Na manhã desta segunda-feira (8), um ônibus que seguia de Aracruz , no Norte do Espírito Santo , para Ouro Branco, perdeu o controle, saiu da rodovia MG 129 e caiu de uma altura de cerca de 30 metros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu próximo ao trevo de Santa Rita de Ouro Preto.

Os passageiros eram funcionários da Imetame, prestadora de serviços da Gerdau, e trabalham já há algumas semanas em uma parada da siderúrgica Gerdau Açominas, em Ouro Branco. Segundo a empresa, os trabalhadores passaram o final de semana com a família, em Aracruz, e retornavam para o trabalho nesta segunda-feira (8), quando o acidente aconteceu. As viagens são feitas em ônibus particular, da própria Imetame.

DOS 20 FERIDOS, SETE JÁ RECEBERAM ALTA

Os feridos leves receberam os primeiros socorros no local e foram conduzidos por ambulâncias para a Santa Casa e a Unidade de Pronto Atendimento de Ouro Preto.

Segundo a Imetame, sete colaboradores já tiveram alta, sete podem receber alta até o fim do dia, e três estão realizando exames na Santa Casa de Misericórdia em Ouro Preto e no Hospital São José, em Conselheiro Lafaiete (MG). Três seguem internados no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

De acordo com a empresa, os corpos dos dois colaboradores que morreram foram liberados na noite de segunda-feira (8) e chegam ao Espírito Santo nesta terça-feira (9), para sepultamento.

Ônibus despencou em ribanceira na MG-129, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, nesta segunda-feira (8) Crédito: Cristiane Leite/ TV Globo