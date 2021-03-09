Corpos de trabalhadores mortos em acidente de ônibus chegam ao ES nesta terça

Os corpos de duas pessoas que morreram na queda de um ônibus em Ouro Preto, Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (8), chegam ao Espírito Santo nesta terça-feira (9). Os passageiros são funcionários da Imetame, prestadora de serviços da Gerdau, e estavam retornando para o trabalho. Dos 20 feridos na queda, sete já receberam alta.
Na manhã desta segunda-feira (8), um ônibus que seguia de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, para Ouro Branco, perdeu o controle, saiu da rodovia MG 129 e caiu de uma altura de cerca de 30 metros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu próximo ao trevo de Santa Rita de Ouro Preto.
Os passageiros eram funcionários da Imetame, prestadora de serviços da Gerdau, e trabalham já há algumas semanas em uma parada da siderúrgica Gerdau Açominas, em Ouro Branco. Segundo a empresa, os trabalhadores passaram o final de semana com a família, em Aracruz, e retornavam para o trabalho nesta segunda-feira (8), quando o acidente aconteceu. As viagens são feitas em ônibus particular, da própria Imetame.
DOS 20 FERIDOS, SETE JÁ RECEBERAM ALTA
Os feridos leves receberam os primeiros socorros no local e foram conduzidos por ambulâncias para a Santa Casa e a Unidade de Pronto Atendimento de Ouro Preto.
Segundo a Imetame, sete colaboradores já tiveram alta, sete podem receber alta até o fim do dia, e três estão realizando exames na Santa Casa de Misericórdia em Ouro Preto e no Hospital São José, em Conselheiro Lafaiete (MG). Três seguem internados no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.
Por meio de nota, a Imetame afirma que, por respeito aos colaboradores e familiares, não divulgará qualquer lista contendo os nomes dos envolvidos no acidente. Em relação às investigações, ressalta que "se coloca inteiramente à disposição da Polícia Civil de Minas Gerais para averiguações, seguindo os trâmites legais do processo", e reforça que está em contato constante com as famílias prestando todo apoio e solidariedade. "Sentimos muito e pedimos a Deus que conforte todas as famílias", finaliza a nota.