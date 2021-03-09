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Acidente em MG

Corpos de trabalhadores mortos em acidente de ônibus chegam ao ES nesta terça

Os trabalhadores passaram o fim de semana com a família, em Aracruz, e retornavam para o trabalho nesta segunda-feira (8), quando o acidente aconteceu

Publicado em 09 de Março de 2021 às 12:02

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 mar 2021 às 12:02
Bombeiros fazem resgate de vítimas de acidente com ônibus que saiu do ES com destino a MG
Bombeiros fazem resgate de vítimas de acidente com ônibus em Ouro Preto Crédito: Reprodução / TV Globo
Os corpos de duas pessoas que morreram na queda de um ônibus em Ouro Preto, Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (8), chegam ao Espírito Santo nesta terça-feira (9). Os passageiros são funcionários da Imetame, prestadora de serviços da Gerdau, e estavam retornando para o trabalho. Dos 20 feridos na queda, sete já receberam alta.
Na manhã desta segunda-feira (8), um ônibus que seguia de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, para Ouro Branco, perdeu o controle, saiu da rodovia MG 129 e caiu de uma altura de cerca de 30 metros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu próximo ao trevo de Santa Rita de Ouro Preto. 
Os passageiros eram funcionários da Imetame, prestadora de serviços da Gerdau, e trabalham já há algumas semanas em uma parada da siderúrgica Gerdau Açominas, em Ouro Branco. Segundo a empresa, os trabalhadores passaram o final de semana com a família, em Aracruz, e retornavam para o trabalho nesta segunda-feira (8), quando o acidente aconteceu. As viagens são feitas em ônibus particular, da própria Imetame.

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DOS 20 FERIDOS, SETE JÁ RECEBERAM ALTA

Os feridos leves receberam os primeiros socorros no local e foram conduzidos por ambulâncias para a Santa Casa e a Unidade de Pronto Atendimento de Ouro Preto.
Segundo a Imetame, sete colaboradores já tiveram alta, sete podem receber alta até o fim do dia, e três estão realizando exames na Santa Casa de Misericórdia em Ouro Preto e no Hospital São José, em Conselheiro Lafaiete (MG). Três seguem internados no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.
De acordo com a empresa, os corpos dos dois colaboradores que morreram foram liberados na noite de segunda-feira (8) e chegam ao Espírito Santo nesta terça-feira (9), para sepultamento.
Ônibus despencou em ribanceira na MG-129, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, nesta segunda-feira (8)
Ônibus despencou em ribanceira na MG-129, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, nesta segunda-feira (8) Crédito: Cristiane Leite/ TV Globo
Por meio de nota, a Imetame afirma que, por respeito aos colaboradores e familiares, não divulgará qualquer lista contendo os nomes dos envolvidos no acidente. Em relação às investigações, ressalta que "se coloca inteiramente à disposição da Polícia Civil de Minas Gerais para averiguações, seguindo os trâmites legais do processo", e reforça que está em contato constante com as famílias prestando todo apoio e solidariedade. "Sentimos muito e pedimos a Deus que conforte todas as famílias", finaliza a nota.

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