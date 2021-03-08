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Norte do ES

Motociclista morre em acidente com caminhão em rodovia do ES

O condutor da motocicleta colidiu com o caminhão e veio a óbito no local da batida. O carona da moto e o motorista do caminhão sobreviveram

Publicado em 08 de Março de 2021 às 11:49

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 mar 2021 às 11:49
Rio Bananal, Norte do ES
Rio Bananal Crédito: Prefeitura de Rio Bananal
Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta na ES 245, rodovia que liga Rio Bananal Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixou um morto e um ferido na tarde deste domingo (7). O condutor da motocicleta colidiu com o caminhão e veio a óbito no local da batida. O carona da moto e o motorista do caminhão sobreviveram. 
Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão estava indo em direção a Linhares, e a motocicleta que estava em sentido contrário, invadiu a contramão e colidiu com o veículo.
O condutor da moto, de 22 anos, morreu no local e foi identificado como Wenderson Oliveira Souza. Já o carona, identificado como Renailton Pereira de Jesus, de 33 anos, foi socorrido com vida encaminhado para o Hospital de Rio Bananal.
A Polícia Militar afirma que o motorista do caminhão, um homem de 72 anos, não teve ferimentos. Ele foi submetido a um teste de etilômetro, que deu negativo. 

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