Motociclista morre em acidente com caminhão em rodovia do ES

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta na ES 245, rodovia que liga Rio Bananal a Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixou um morto e um ferido na tarde deste domingo (7). O condutor da motocicleta colidiu com o caminhão e veio a óbito no local da batida. O carona da moto e o motorista do caminhão sobreviveram.
Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão estava indo em direção a Linhares, e a motocicleta que estava em sentido contrário, invadiu a contramão e colidiu com o veículo.
O condutor da moto, de 22 anos, morreu no local e foi identificado como Wenderson Oliveira Souza. Já o carona, identificado como Renailton Pereira de Jesus, de 33 anos, foi socorrido com vida encaminhado para o Hospital de Rio Bananal.
A Polícia Militar afirma que o motorista do caminhão, um homem de 72 anos, não teve ferimentos. Ele foi submetido a um teste de etilômetro, que deu negativo.