Acidente com ônibus que saiu do ES deixa mortos e feridos em Minas

Bombeiros fazem resgate de vítimas de acidente com ônibus que saiu do ES com destino a MG Crédito: Reprodução / TV Globo

Um ônibus caiu em uma ribanceira no começo da manhã desta segunda-feira (8), no distrito de Santa Rita de Ouro Preto, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Pelo menos duas pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas. O ônibus é da empresa Imetame e saiu de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, com destino a Ouro Branco. Segundo a empresa, 22 colaboradores estavam no ônibus e dois morreram.

De acordo com informações do G1 e da Rádio CBN, o Corpo de Bombeiros informou que o acidente teria acontecido por volta das 7 horas. Quatro viaturas e um helicóptero foram disponibilizados para o resgate dos passageiros. Algumas pessoas ficaram presas às ferragens.

FUNCIONÁRIOS VOLTAVAM DE FOLGA

Procurada pela reportagem, a Imetame disse, por meio de assessoria de imprensa, que o corpo diretivo da empresa recebeu a informação do acidente no começo da manhã desta segunda-feira (8) e embarcou imediatamente, em avião particular, para Minas Gerais, para prestar assistência aos funcionários. A empresa ainda não divulgou o nome das vítimas.

Ainda segundo a empresa, os funcionários trabalham já há algumas semanas em uma parada da siderúrgica Gerdau Açominas, em Ouro Branco (MG). Como já é comum nessas situações, os trabalhadores passaram o final de semana com a família, em Aracruz, e retornavam para o trabalho nesta segunda-feira (8), quando o acidente aconteceu. As viagens são feitas em ônibus particular, da própria empresa.

Ônibus despencou em ribanceira na MG-129, em Ouro Preto, nesta segunda-feira (8) Crédito: Cristiane Leite/ TV Globo

"Com muito pesar confirmamos o acidente envolvendo o ônibus de propriedade de nossa empresa que saiu de Aracruz-ES para prestar serviço em Ouro Branco-MG. Informamos que ainda não temos informações precisas sobre o acidente. O corpo diretivo da empresa viajou imediatamente para o local em voo particular, com o foco de, nesse momento, prestar a melhor assistência aos colaboradores. Havia 22 colaboradores no ônibus, dos quais 2 infelizmente vieram a óbito. Já foi deslocada uma equipe da empresa às residências dos familiares para prestar todo o apoio necessário", diz a nota enviada pela Imetame.

DOIS FERIDOS EM ESTADO GRAVE

No fim da tarde desta segunda-feira (8), a empresa atualizou a situação dos feridos e afirmou que está prestando assistência para as famílias.

Segunda a empresa, duas vítimas estão em estado grave e um com quadro estável, sendo atendidos no Hospital João XXIII, especializado em traumatologia em Belo Horizonte. Outros 16 trabalhadores se encontram em hospitais da região, todos eles com quadro estável. Além disso, um dos envolvidos já teve alta.

Corpo de Bombeiros e Samu fazem resgate de vítimas que estavam em ônibus que caiu em ribanceira Crédito: Cristiane Leite/ TV Globo

A empresa informou que já foram providenciados os traslados dos corpos dos colaboradores que morreram. A Imetame destacou que não pretende divulgar o nome das vítimas. "Por respeito aos colaboradores e familiares, a Imetame não divulgará qualquer lista contendo os nomes dos envolvidos no acidente".

Com informações do G1 e da CBN