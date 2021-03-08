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Caparaó capixaba

Mineiros ficam feridos após acidente com caminhonete em Alegre

Duas pessoas ficaram feridas. O motorista perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e desceu uma ribanceira. O acidente aconteceu na tarde de domingo (7)

Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:23

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 mar 2021 às 15:23
Caminhoente de
Motorista perdeu controle e caiu em uma ribanceira em Alegre  Crédito: Leitor|A Gazeta
Dois mineiros ficaram feridos em um acidente na BR 482, na tarde deste domingo (7) no distrito de Celina, em Alegre, na Região do Caparaó. Eles estavam em uma caminhonete que saiu da pista e desceu uma ribanceira. O Corpo de Bombeiros fez o resgate e encaminhou as vítimas para um hospital local.
Os dois feridos estavam em uma Toyota Hilux. De acordo com os bombeiros, uma das vítimas conseguiu sair do veículo sozinha. Ela estava na beira da estrada com escoriações leves e sentia poucas dores.
Os militares tiveram que descer a ribanceira de aproximadamente 40 metros para resgatar o motorista do carro. O homem sentia muitas dores, segundo os bombeiros. O hospital de Alegre, para onde as vítimas foram levadas, não informou o estado de saúde dos pacientes.

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