Mineiros ficam feridos após acidente com caminhonete em Alegre

Os dois feridos estavam em uma Toyota Hilux. De acordo com os bombeiros, uma das vítimas conseguiu sair do veículo sozinha. Ela estava na beira da estrada com escoriações leves e sentia poucas dores.

Os militares tiveram que descer a ribanceira de aproximadamente 40 metros para resgatar o motorista do carro. O homem sentia muitas dores, segundo os bombeiros. O hospital de Alegre, para onde as vítimas foram levadas, não informou o estado de saúde dos pacientes.