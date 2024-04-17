Corpo de jovem de Vila Velha que sumiu no mar é encontrado em praia

O rapaz, identificado como David Naundof Neto, é morador de Vila Velha e desapareceu na Praia do Buraco Crédito: Arquivo Pessoal

O corpo de David Naudof Neto, de 22 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira (16) na região do Ulé, em Guarapari. O jovem estava desaparecido desde o último domingo (14), quando entrou no mar na Praia do Buraco, Vila Velha, e não conseguiu sair.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois motociclistas teriam visto o corpo do jovem dentro do mar da Praia do Ulé, em Guarapari, e informado aos familiares da vítima —que acionaram os bombeiros. No local, a equipe responsável retirou o corpo de David do mar e acionou a Polícia Científica.

David Naudof trabalhava como técnico em segurança eletrônica e era morador de Vila Velha. O jovem desapareceu o domingo (14), quando passava o dia com a família comemorando o aniversário da mãe na Praia do Ulé. A esposa dele, Gabriela Pereira Martins Lindolfo, contou à reportagem que o rapaz tinha saído do Ulé com dois tios, um primo e o irmão mais novo, para ir até a Praia do Buraco, em Vila Velha.

O rapaz e o irmão mais novo entraram na água e David nadou mais para o fundo, onde no primeiro mergulho não conseguiu retornar para a superfície. O irmão de David conseguiu sair do mar por estar em uma região mais rasa.

Segundo a sargento Izabel, supervisora do Salvamar de Vila Velha, a região onde o jovem desapareceu possui muita correnteza. A Praia do Buraco não possui guarda-vidas e placa de aviso sobre possíveis correntezas.

A companheira do jovem explicou que o jovem era acostumado a nadar, mas nunca havia entrado no mar daquela região. David Naudof iria fazer aniversário nesta próxima quinta-feira (18), onde completaria 23 anos, e tinha acabado de realizar o sonho de comprar sua primeira moto.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica disse que foi acionada na noite de terça-feira (16) para uma ocorrência de encontro de cadáver na Praia do Ulé. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado, e posteriormente, liberado para os familiares.

Conforme a legislação, o prazo para a emissão do laudo cadavérico é de 10 dias, podendo ser prorrogado por um período igual. Em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias) e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias).