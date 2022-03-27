Corpo de capixaba morto em Portugal é sepultado no Sul do ES

Nelson Gomes Neto, de 37 anos, morreu no último domingo (12) em um acidente de carro em Portugal Crédito: Arquivo da família

O corpo chegou ao Espírito Santo por volta de 20 horas, e foi para Rio Novo do Sul, onde a família esperava. O velório ocorreu durante a noite, e o corpo foi sepultado, no cemitério do município, na manhã deste domingo (27). Para a cunhada de Nelson, Cássia Gomes, de 27 anos, foi um momento de dor, mas um encerramento necessário para a família.

"Estamos há duas semanas nessa angústia, nós estávamos cansados de esperar todo esse tempo. Você olha para ela (mãe de Nelson, Orlandina Maria Gomes) e vê ela muito forte. Ela precisava desse momento, e ver ele. Todos nós, porque não estávamos acreditando." Cássia Gomes - Cunhada de Nelson

A família conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para o translado de Portugal para o Rio de Janeiro, que custou cerca de R$ 34 mil. Para fazer o transporte do Rio Janeiro para o Espírito Santo, eles contaram com a solidariedade de uma funerária de Vitória, que se disponibilizou para fazer o serviço sem custos.

“Nós só tivemos que cortar o serviço da funerária local. Somos muito gratos por toda a ajuda que tivemos”, diz Cássia.

O ACIDENTE

De acordo com a família, no último dia 12, Nelson dirigia o carro. Junto com ele estavam mais quatro pessoas. Ele teria batido em uma estátua após perder o controle do veículo em uma rotatória, próximo ao Aeroporto Internacional de Faro. Apenas uma pessoa resistiu.