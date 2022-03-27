Corpo de capixaba morto em Portugal é sepultado no Sul do ES

Uma angústia de 15 dias que finalmente teve fim. A família do capixaba Nelson Gomes Neto, de 37 anos, que morreu em acidente de carro em Portugal, conseguiu trazer o corpo do rapaz para o Brasil, no sábado (27). Foi através de doações que a família de Rio Novo do Sul, Região Sul do Estado, arrecadou o valor necessário, cerca de R$ 34 mil, para fazer o translado do corpo.
O corpo chegou ao Espírito Santo por volta de 20 horas, e foi para Rio Novo do Sul, onde a família esperava. O velório ocorreu durante a noite, e o corpo foi sepultado, no cemitério do município, na manhã deste domingo (27). Para a cunhada de Nelson, Cássia Gomes, de 27 anos, foi um momento de dor, mas um encerramento necessário para a família.
"Estamos há duas semanas nessa angústia, nós estávamos cansados de esperar todo esse tempo. Você olha para ela (mãe de Nelson, Orlandina Maria Gomes) e vê ela muito forte. Ela precisava desse momento, e ver ele. Todos nós, porque não estávamos acreditando."
A família conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para o translado de Portugal para o Rio de Janeiro, que custou cerca de R$ 34 mil. Para fazer o transporte do Rio Janeiro para o Espírito Santo, eles contaram com a solidariedade de uma funerária de Vitória, que se disponibilizou para fazer o serviço sem custos.
“Nós só tivemos que cortar o serviço da funerária local. Somos muito gratos por toda a ajuda que tivemos”, diz Cássia.
O ACIDENTE
De acordo com a família, no último dia 12, Nelson dirigia o carro. Junto com ele estavam mais quatro pessoas. Ele teria batido em uma estátua após perder o controle do veículo em uma rotatória, próximo ao Aeroporto Internacional de Faro. Apenas uma pessoa resistiu.
A mãe de Nelsinho, como era conhecido, Orlandina Maria Gomes, conta que viu o filho pela última vez em janeiro deste ano. Ele foi morar no país europeu há 17 anos e, apesar da distância, os dois se falavam por telefone todos os dias. Nelson vivia com o português Pedro Nuno, que também ajudou a família com a liberação do corpo nas questões burocráticas.