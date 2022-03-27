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Fim da angústia

Corpo de capixaba morto em Portugal é sepultado no Sul do ES

Nelson Gomes Neto, de 37 anos, morreu em acidente de carro no último dia 12. Após 15 dias, a família conseguiu fazer translado para Rio Novo do Sul, onde foi enterrado na manhã deste domingo (27)

Publicado em 27 de Março de 2022 às 17:40

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 mar 2022 às 17:40
Nelson Gomes Neto, de 37 anos, morreu no último domingo (12) em um acidente de carro em Portugal
Nelson Gomes Neto, de 37 anos, morreu no último domingo (12) em um acidente de carro em Portugal Crédito: Arquivo da família
Uma angústia de 15 dias que finalmente teve fim. A família do capixaba Nelson Gomes Neto, de 37 anos, que morreu em acidente de carro em Portugal, conseguiu trazer o corpo do rapaz para o Brasil, no sábado (27). Foi através de doações que a família de Rio Novo do Sul, Região Sul do Estado, arrecadou o valor necessário, cerca de R$ 34 mil, para fazer o translado do corpo.
O corpo chegou ao Espírito Santo por volta de 20 horas, e foi para Rio Novo do Sul, onde a família esperava. O velório ocorreu durante a noite, e o corpo foi sepultado, no cemitério do município, na manhã deste domingo (27). Para a cunhada de Nelson, Cássia Gomes, de 27 anos, foi um momento de dor, mas um encerramento necessário para a família.

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"Estamos há duas semanas nessa angústia, nós estávamos cansados de esperar todo esse tempo. Você olha para ela (mãe de Nelson, Orlandina Maria Gomes) e vê ela muito forte. Ela precisava desse momento, e ver ele. Todos nós, porque não estávamos acreditando."
Cássia Gomes - Cunhada de Nelson
A família conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para o translado de Portugal para o Rio de Janeiro, que custou cerca de R$ 34 mil. Para fazer o transporte do Rio Janeiro para o Espírito Santo, eles contaram com a solidariedade de uma funerária de Vitória, que se disponibilizou para fazer o serviço sem custos.
“Nós só tivemos que cortar o serviço da funerária local. Somos muito gratos por toda a ajuda que tivemos”, diz Cássia.

O ACIDENTE

De acordo com a família, no último dia 12, Nelson dirigia o carro. Junto com ele estavam mais quatro pessoas. Ele teria batido em uma estátua após perder o controle do veículo em uma rotatória, próximo ao Aeroporto Internacional de Faro. Apenas uma pessoa resistiu.
A mãe de Nelsinho, como era conhecido, Orlandina Maria Gomes, conta que viu o filho pela última vez em janeiro deste ano. Ele foi morar no país europeu há 17 anos e, apesar da distância, os dois se falavam por telefone todos os dias. Nelson vivia com o português Pedro Nuno, que também ajudou a família com a liberação do corpo nas questões burocráticas.

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