Coronavírus no ES: junho teve quase o dobro de mortes de maio

Mês de junho registrou o maior número de mortes por coronavírus desde o início da pandemia

O número de infectados pela Covid-19, por sua vez, mais que triplicou. Até o final de maio, eram 14.285 pessoas infectadas pela doença. Segundo a última atualização do Painel Covid-19 nesta terça-feira (30), são 46.893 pessoas que contraíram o coronavírus, um aumento de 32.608 casos.