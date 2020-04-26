Coronavírus: grupo se reúne em oração em frente a hospital da Serra

Segundo a estudante Gracielly Gusmão, de 37 anos, que passou pelo local de carro, acompanhada pelo marido Washington, os fiéis estavam distantes um do outro, sem aglomerar. "Eles estavam respeitando as regras de distanciamento. Foi uma bonita ação de evangelismo, organizada pela Igreja Assembleia de Deus do bairro, pelo que ouvi falar. Tinham vários carros parados e pessoas na grama", contou.