Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morada de Laranjeiras

Coronavírus: grupo se reúne em oração em frente a hospital da Serra

Manifestação, que contou com a participação de cerca de 20 pessoas, foi em frente ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, em Morada de Laranjeiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 19:45

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 19:45

Fiéis se reúnem em frente a hospital da Serra
Fiéis se reúnem em frente a hospital da Serra Crédito: Washington Muniz Gusmão
Neste momento de pandemia da Covid-19, em que o Espírito Santo já registra 1.819 confirmados da doença, uma ação organizada por um grupo de fiéis chamou a atenção. Quem passava em frente ao Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, na Serra, por volta das 9h30 da manhã deste domingo (26), viu cerca de 20 pessoas ajoelhadas em oração pela cura dos infectados pelo novo coronavírus, bem como de outros pacientes.
Segundo a estudante Gracielly Gusmão, de 37 anos, que passou pelo local de carro, acompanhada pelo marido Washington, os fiéis estavam distantes um do outro, sem aglomerar. "Eles estavam respeitando as regras de distanciamento. Foi uma bonita ação de evangelismo, organizada pela Igreja Assembleia de Deus do bairro, pelo que ouvi falar. Tinham vários carros parados e pessoas na grama", contou.

Veja Também

ES supera número de 500 profissionais da saúde com coronavírus

Vídeo: Curado da Covid-19 é aplaudido após alta na Serra

Coronavírus no ES: sobe para 57 o número de mortes no Estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras
Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vila Velha
Fila dobrou o quarteirão durante mutirão da Semana Nacional do Registro Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (16)
Fila dobra quarteirão em mutirão para emissão de documentos em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados