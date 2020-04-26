Coronavírus: grupo se reúne em oração em frente a hospital da Serra

Neste momento de pandemia da Covid-19, em que o Espírito Santo já registra 1.819 confirmados da doença, uma ação organizada por um grupo de fiéis chamou a atenção. Quem passava em frente ao Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, na Serra, por volta das 9h30 da manhã deste domingo (26), viu cerca de 20 pessoas ajoelhadas em oração pela cura dos infectados pelo novo coronavírus, bem como de outros pacientes.
Segundo a estudante Gracielly Gusmão, de 37 anos, que passou pelo local de carro, acompanhada pelo marido Washington, os fiéis estavam distantes um do outro, sem aglomerar. "Eles estavam respeitando as regras de distanciamento. Foi uma bonita ação de evangelismo, organizada pela Igreja Assembleia de Deus do bairro, pelo que ouvi falar. Tinham vários carros parados e pessoas na grama", contou.