Coronavírus: ES registra 2.646 mortes e passa de 87 mil casos

Nesta quarta-feira (05), o Espírito Santo superou a marca dos 87 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 87.243 diagnósticos positivos e 2.646 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 1.034 infectados e 19 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande Vitória: Vila Velha (12.821), Vitória (11.599), Serra (11.095) e Cariacica (9.166). Logo em seguida, aparecem três municípios do interior do Estado: Linhares (4.643), Colatina (3.949) e Cachoeiro de Itapemirim (3.742).
No recorte por bairros, Jardim Camburi permanece como o que tem mais moradores infectados. Localizado na Capital, ele já tem 1.541 casos confirmados da Covid-19. Em segundo e terceiro lugares, aparece Praia da Costa (1.412) e Itapuã (961).
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 3,0%.
Ao todo, desde o início da pandemia, 183.401 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 73.083 são considerados curados.