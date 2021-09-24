Coronavírus: ES registra 12.501 mortes e 580.857 casos confirmados

Espírito Santo tem 12.501 mortes em decorrência do novo coronavírus Crédito: Freepik

12.501 mortes e 580.857 casos confirmados do Espírito Santo chegou ao total dedo novo coronavírus , desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 1.076 infecções, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (24) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ). É a segunda vez no mês de setembro que o número de casos em 24h ultrapassa a marca de 1 mil registros. A primeira vez no mês, e única até então, havia sido no dia 17, com 1.085 casos.

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 72.909. Na sequência, aparece Vila Velha (72.447), seguida por Vitória (63.469) e Cariacica (43.840). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.756), que fica no Sul do Estado.

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.972 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.241. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.619 contaminações.

Até esta sexta-feira, mais de dois milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 556.555, com um acréscimo de 1.148 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

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