Coronavírus: ES registra 10.180 mortes e passa de 458 mil casos

Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil Crédito: Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.197 novos casos, chegando a 458.321 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.496 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.848), em Vila Velha.

Até este sábado (15), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 430.747, sendo 419 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.