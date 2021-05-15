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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.180 mortes e passa de 458 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 1.197 novos casos e 16 mortes nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2021 às 17:24

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 17:24

Coronavírus
Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil Crédito: Freepik
Mais 16 mortes por Covid-19 foram registradas no Espírito Santo neste sábado (15). O número total de óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020, chegou a 10.180. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.197 novos casos, chegando a 458.321 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 58.437. Vila Velha aparece em segundo, com 56.592 confirmações da doença, seguida por Vitória (49.643) e Cariacica (35.913). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.496 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.848), em Vila Velha. 
Até este sábado (15), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 430.747, sendo 419 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 789.050 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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