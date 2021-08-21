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Dados da pandemia

Coronavírus: ES registra duas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

A atualização do Painel Covid-19 deste sábado (21) mostra que o Estado chegou ao total de 12.129 mortes e 556.203 casos confirmados da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2021 às 20:42

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 20:42

O novo coronavírus causa da Covid-19
O novo coronavírus já matou mais de 12.129 mil pessoas apenas no Espírito Santo.  Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.129 mortes e 556.203 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 02 novos óbitos e 500 novas infecções, segundo dados divulgados neste sábado (21) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Segundo o Painel de Vacinação, também da Sesa, 2.244.805 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.098.428 também já receberam a segunda dose. 
Este sábado foi marcado pelo "Dia D de vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo". Para esta ação foi distribuída uma remessa de 213 mil doses aos municípios para alcançar a imunização da população jovem, de pessoas com 18 anos ou mais.
Em publicação nas redes sociais no início da noite deste sábado (21), o governador Renato Casagrande, afirmou que, das 213 mil doses enviadas para o mutirão da vacinação,  149.242 doses de vacina foram aplicadas nas últimas 36h. 

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