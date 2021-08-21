Coronavírus: ES registra duas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

O Espírito Santo chegou ao total de 12.129 mortes e 556.203 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 02 novos óbitos e 500 novas infecções, segundo dados divulgados neste sábado (21) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Segundo o Painel de Vacinação, também da Sesa, 2.244.805 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.098.428 também já receberam a segunda dose.
Este sábado foi marcado pelo "Dia D de vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo". Para esta ação foi distribuída uma remessa de 213 mil doses aos municípios para alcançar a imunização da população jovem, de pessoas com 18 anos ou mais.
Em publicação nas redes sociais no início da noite deste sábado (21), o governador Renato Casagrande, afirmou que, das 213 mil doses enviadas para o mutirão da vacinação, 149.242 doses de vacina foram aplicadas nas últimas 36h.