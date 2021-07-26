Coronavírus: ES chega a 11.828 mortes e tem mais de 540 mil casos

O Espírito Santo alcançou a marca de 11.828 óbitos e 540.031 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 15 óbitos e 676 novas infecções, de acordo com dados do Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (26).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.390. Na sequência aparece Vila Velha (66.928), seguida por Vitória (57.145) e Cariacica (41.505). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.174), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.941 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.274 casos. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.996 infectados pela doença.
Até esta segunda, mais de 1,78 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 517.163, com um acréscimo de 959 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO NO ES
No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.921.893 no Espírito Santo. Desses, 787.777 também já receberam a segunda dose.