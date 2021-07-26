Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.828 mortes e tem mais de 540 mil casos

Estado registrou 15 óbitos e  676 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com o Painel Covid-19 desta segunda-feira (26)

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 18:21

Publicado em 

26 jul 2021 às 18:21
Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik
Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo alcançou a marca de 11.828 óbitos e 540.031 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 15 óbitos e 676 novas infecções, de acordo com dados do Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (26).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.390. Na sequência aparece Vila Velha (66.928), seguida por Vitória (57.145) e Cariacica (41.505). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.174), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.941 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.274 casos. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.996 infectados pela doença.
Até esta segunda, mais de 1,78 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 517.163, com um acréscimo de 959 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO NO ES

No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.921.893 no Espírito Santo. Desses, 787.777 também já receberam a segunda dose.

Veja Também

"É questão de tempo confirmar a variante Delta no ES", diz secretário

"Antecipação da 2ª dose da Pfizer pode comprometer cobertura", diz Nésio

Estudantes que farão intercâmbio devem ser vacinados nesta semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Governo do ES SESA Covid-19 Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados