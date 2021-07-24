Coronavírus: ES chega a 11.810 mortes e tem mais de 538 mil casos

Em 24 horas, Estado registrou mais 557 casos do novo coronavírus Crédito: Pexels

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.914 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.242. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.979.

Até este sábado, mais de 1,77 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba.

O número de curados também subiu, chegando ao total de 515.859, com um acréscimo de 429 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

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