Coronavírus: ES chega a 11.810 mortes e tem mais de 538 mil casos

O Espírito Santo alcançou a marca de 11.810 vidas interrompidas e 538.908 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 10 óbitos e 557 novas infecções, de acordo com dados do Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste sábado (24).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.315. Na sequência aparece Vila Velha (66.633), seguida por Vitória (57.011) e Cariacica (41.473). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.128), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.914 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.242. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.979.
Até este sábado, mais de 1,77 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba.
O número de curados também subiu, chegando ao total de 515.859, com um acréscimo de 429 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO
No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.898.321 no Espírito Santo. Desses, 776.929 também já receberam a segunda dose.