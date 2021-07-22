Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Números da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.786 mortes e mais de 537 mil casos confirmados

Estado registrou 13 óbitos e 885 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Painel Covid-19 desta quinta-feira (22)

Publicado em 

22 jul 2021 às 17:16

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 17:16

Data: 12/03/2020 - Profissional que atua em laboratório com placa do coronavírus. Freepik
Profissional que atua em laboratório com placa do coronavírus Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou a 11.786 mortes e tem 537.562 casos confirmados do novo coronavírus nesta quinta-feira (22). Nas últimas 24 horas, foram 13 óbitos e 885 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.100. Em segundo lugar aparece Vila Velha (66.604), seguida por Vitória (56.802) e Cariacica (41.388). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.063), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.880 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.232. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.962.
Até esta quinta, mais de 1,76 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 514.529, com um acréscimo de 1.444 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.876.312 no Espírito Santo. Desses, 756.286 também já receberam a segunda dose.

Veja Também

Vila Velha e Vitória abrem agendamento para vacinação contra Covid-19

Covid-19: Guarapari vai abrir 2.500 vagas para quem tem mais de 28 anos

Mais de 80% da população adulta de Vitória já recebeu a primeira dose

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem morre após ser atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados