Coronavírus: ES chega a 11.786 mortes e mais de 537 mil casos confirmados

O Espírito Santo chegou a 11.786 mortes e tem 537.562 casos confirmados do novo coronavírus nesta quinta-feira (22). Nas últimas 24 horas, foram 13 óbitos e 885 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.100. Em segundo lugar aparece Vila Velha (66.604), seguida por Vitória (56.802) e Cariacica (41.388). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.063), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.880 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.232. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.962.
Até esta quinta, mais de 1,76 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 514.529, com um acréscimo de 1.444 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO
No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.876.312 no Espírito Santo. Desses, 756.286 também já receberam a segunda dose.