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Números da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.773 mortes e mais de 536 mil casos confirmados

Estado registrou 14 óbitos e 969 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Painel Covid-19 desta quarta-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2021 às 17:18

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 17:18

Laboratório faz testes para infecção de coronavírus
Laboratório faz testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou a 11.773 mortes e tem 536.677 casos confirmados do novo coronavírus nesta quarta-feira (21). Nas últimas 24 horas, foram 14 óbitos e 969 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 67.992. Em segundo lugar aparece Vila Velha (66.512), seguida por Vitória (56.753) e Cariacica (41.305). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.029), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.868 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.219. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.960.
Até esta quarta, mais de 1,75 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 513.085, com um acréscimo de 949 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO NO ES

No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.856.751 no Espírito Santo. Desses, 733.815 também já receberam a segunda dose.

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