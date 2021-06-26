Coronavírus: ES chega a 11.406 mortes e tem mais de 514 mil casos

Espírito Santo ainda sofre os efeitos da pandemia de Covid-19 Crédito: Divulgação

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.529 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.910. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.776), também em Vitória.

Até este sábado, mais de 1,58 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 487.916, com um acréscimo de 288 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINADOS

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue no Estado. Até a tarde deste sábado, quando foi feita a última atualização do Painel de Vacinação pela Sesa, um total de 1.488.608 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina. Dessas, 507.921 também já receberam a segunda dose, o que configura a imunização completa.

A vacina da Janssen, que é de aplicação única, é contabilizada como segunda dose, uma vez que também trata-se de imunização completa.