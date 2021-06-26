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Pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.406 mortes e tem mais de 514 mil casos

De acordo com atualização do Painel Covid-19 na tarde deste sábado (26), o Estado registrou 18 óbitos e 869 novas infecções em 24 horas

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 17:09

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 jun 2021 às 17:09
Arte covid-19 para capa do site
Espírito Santo ainda sofre os efeitos da pandemia de Covid-19 Crédito: Divulgação
Espírito Santo chegou a 11.406 mortes e 514.348 casos confirmados do novo coronavírus neste sábado (26). Em 24 horas, segundo atualização do Painel Covid-19 pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por volta das 17h, foram registrados 18 óbitos e 869 novas infecções.
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 65.030. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 63.861 confirmações da doença, seguida por Vitória (54.731) e Cariacica (39.659). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.304), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.529 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.910. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.776), também em Vitória.
Até este sábado, mais de 1,58 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 487.916, com um acréscimo de 288 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINADOS

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue no Estado. Até a tarde deste sábado, quando foi feita a última atualização do Painel de Vacinação pela Sesa, um total de 1.488.608 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina. Dessas, 507.921 também já receberam a segunda dose, o que configura a imunização completa.
A vacina da Janssen, que é de aplicação única, é contabilizada como segunda dose, uma vez que também trata-se de imunização completa.

Correção

27/06/2021 - 10:10
Os números de vacinados com a primeira e a segunda doses de imunizantes contra a Covid-19 estavam incorretos na versão original da reportagem publicada. Os dados foram corrigidos e o texto, atualizado.

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