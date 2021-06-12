Coronavírus: ES chega a 11.132 mortes e ultrapassa 497 mil casos

Teste para detecção da Covid-19 Crédito: Freepik

Até este sábado (12), mais de 1,5 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 471.008, com um acréscimo de 498 pessoas curadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até a tarde desta sexta-feira (11), os números não haviam sido atualizados no Painel Covid. Os últimos dados disponíveis mostram que 1.136.024 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Dessas, 449.498 também já receberam a segunda.