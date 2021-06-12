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Pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.132 mortes e ultrapassa 497 mil casos

De acordo com o Painel Covid-19, o  Estado registrou 12 óbitos e  889 novas infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas

Publicado em 

12 jun 2021 às 17:05

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 17:05

Teste para detecção da Covid-19
Teste para detecção da Covid-19 Crédito: Freepik
O  Espírito Santo chegou a 11.132 mortes e 497.847 casos confirmados do novo coronavírus neste sábado (12). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 12 novos óbitos e 889 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 63.702. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 61.549 confirmações da doença, seguida por Vitória (53.593) e Cariacica (38.002). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.427), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.336 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.589), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.683), também em Vitória.
Até este sábado (12), mais de 1,5 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 471.008, com um acréscimo de 498 pessoas curadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

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VACINAÇÃO

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até a tarde desta sexta-feira (11), os números não haviam sido atualizados no Painel Covid. Os últimos dados disponíveis mostram que 1.136.024 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Dessas, 449.498 também já receberam a segunda. 
A Secretaria de Saúde (Sesa) não atualiza os dados sobre vacinação durante o final de semana. 

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