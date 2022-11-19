Consciência Negra: a sabedoria ancestral guardada em provérbios africanos

Provérbios africanos: sabedoria que atravessa gerações Crédito: Geraldo Neto/Arte

A sabedoria dos mais velhos é passada de geração em geração, muitas vezes pela oralidade, isto é, pelo que é contado nas famílias e comunidades. São as experiências vivenciadas, o conhecimento adquirido e levado adiante, atravessando até mares e fronteiras. Assim, os provérbios ajudam a contar a história de um povo e transmitem seus ensinamentos.

A Gazeta se juntou ao Para marcar o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro,se juntou ao Descolonize , projeto capixaba de educação antirracista, e selecionou cinco ditos populares africanos. É a sabedoria ancestral guardada em provérbios. Confira:

"Não esqueça o que é ser um marinheiro apenas porque é um capitão"

A equipe do Descolonize destaca que a ideia aqui é demonstrar que, mesmo estando numa posição de superioridade, a pessoa não deve se esquecer de como é não estar nessa condição. Trata-se de saber colocar-se no lugar do outro, ter empatia.

"Uma família é como uma floresta: quando você está do lado de fora, é densa; quando está dentro, vê que cada árvore tem seu lugar"

Nesse provérbio, a mensagem, na avaliação do Descolonize, é que só sabe como algo funciona quem vivencia tal realidade. Nesse contexto, observa a equipe com outro dito popular, é falsa a ideia de que "a grama do vizinho é mais verde" porque quem está fora desse jardim só enxerga por cima.

"Ubuntu: sou o que sou pelo que nós somos"

Ubuntu é uma filosofia e, entre outros ensinamentos apontados pelo Descolonize, diz que as pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha. Embora não haja uma tradução perfeita em língua portuguesa para a palavra, pode ser entendida como “minha existência está conectada à do outro”.

"É preciso uma aldeia para se educar uma criança"

Esse provérbio surgiu na Nigéria, porém tem mais versões de outros países africanos. Na Tanzânia, por exemplo, se diz: “Um só joelho não ampara uma criança” e, na região da África Central, há o ditado: “Uma só mão não nina uma criança".

Para o Descolonize, a mensagem é de que a responsabilidade envolvida nos cuidados com uma criança não é só dos pais, mas de toda a sua família e da comunidade.

"Quando as teias de aranha se juntam, elas podem amarrar um leão"