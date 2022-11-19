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Consciência Negra: a sabedoria ancestral guardada em provérbios africanos

São as experiências vivenciadas, o conhecimento adquirido e levado adiante que ajudam a contar a história de um povo e transmitem seus ensinamentos
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

19 nov 2022 às 11:42

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 11:42

Provérbios Africanos
Provérbios africanos: sabedoria que atravessa gerações Crédito: Geraldo Neto/Arte
A sabedoria dos mais velhos é passada de geração em geração, muitas vezes pela oralidade, isto é, pelo que é contado nas famílias e comunidades. São as experiências vivenciadas, o conhecimento adquirido e levado adiante,  atravessando até mares e fronteiras. Assim, os provérbios ajudam a contar a história de um povo e transmitem seus ensinamentos.
Para marcar o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, A Gazeta se juntou ao Descolonize, projeto capixaba de educação antirracista, e selecionou cinco ditos populares africanos. É a sabedoria ancestral guardada em provérbios. Confira: 

"Não esqueça o que é ser um marinheiro apenas porque é um capitão"

A equipe do Descolonize destaca que a ideia aqui é demonstrar que, mesmo estando numa posição de superioridade, a pessoa não deve se esquecer de como é não estar nessa condição. Trata-se de saber colocar-se no lugar do outro, ter empatia. 

"Uma família é como uma floresta: quando você está do lado de fora, é densa; quando está dentro, vê que cada árvore tem seu lugar"

Nesse provérbio, a mensagem, na avaliação do Descolonize, é que só sabe como algo funciona quem vivencia tal realidade. Nesse contexto, observa a equipe com outro dito popular, é falsa a ideia de que "a grama do vizinho é mais verde" porque quem está fora desse  jardim só enxerga por cima.

"Ubuntu: sou o que sou pelo que nós somos"

Ubuntu é uma filosofia e, entre outros ensinamentos apontados pelo Descolonize, diz que as pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha. Embora não haja uma tradução perfeita em língua portuguesa para a palavra, pode ser entendida como “minha existência está conectada à do outro”.

"É preciso uma aldeia para se educar uma criança"

Esse provérbio surgiu na Nigéria, porém tem mais versões de outros países africanos. Na Tanzânia, por exemplo, se diz: “Um só joelho não ampara uma criança” e, na região da África Central, há o ditado: “Uma só mão não nina uma criança".
Para o Descolonize, a mensagem é de que a responsabilidade envolvida nos cuidados com uma criança não é só dos pais, mas de toda a sua família e da comunidade.

"Quando as teias de aranha se juntam, elas podem amarrar um leão"

Este ditado tem um equivalente no Brasil: a união faz a força. Não importa tamanho, cor, religião: juntos somos mais!

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